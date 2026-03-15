Barcellona | inseguimento in Mercedes contro De Luca

A Barcellona Pozzo di Gotto, questa mattina, quattro persone a bordo di una Mercedes scura hanno inseguito Cateno De Luca. L'episodio si è verificato nel centro della città e ha coinvolto un inseguimento che ha alimentato timori tra i presenti. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui motivi dell'azione o sui soggetti coinvolti.

Barcellona Pozzo di Gotto è teatro di un atto di intimidazione gravissimo contro Cateno De Luca, avvenuto stamane con l’inseguimento da parte di quattro individui su una Mercedes scura. Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, ha annunciato la predisposizione immediata della denuncia alle autorità competenti per questo fatto che segue di meno di ventiquattro ore le dichiarazioni di De Luca a Milazzo contro i comportamenti mafiosi. La comunità di Sud chiama Nord ha deciso di mettere la faccia senza timori, programmando una conferenza stampa per domani mattina alle 11:30 proprio nel luogo dell’aggressione. L’obiettivo è rifiutare l’omertà e ottenere condanne senza esitazioni da tutte le forze politiche regionali e nazionali, dimostrando con fatti concreti il sostegno alla legalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Barcellona: inseguimento in Mercedes contro De Luca Articoli correlati Inseguiti da una Mercedes scura, minacciati Cateno De Luca e il suo staffA riferire i dettagli di quanto avvenuto a Barcellona Pozzo di Gotto la presidente di Sud chiama Nord Laura Castelli, sarà presentata denuncia "A... Faraone contro tutti: «Schifani a casa, De Luca si decida»«Oggi parte il cantiere della Casa Riformista, che è uno spazio al centro del centrosinistra, in cui aggregheremo tutte le forze di buonsenso che...