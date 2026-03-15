Nelle montagne della Baraggia, nel comune di Candelo, sono in corso esercitazioni militari dell’Esercito italiano programmate per aprile. Durante le esercitazioni, si sente il rumore degli spari, che interrompe il silenzio della zona. Questa attività militare ha suscitato dubbi tra i residenti e le autorità locali. Le esercitazioni continuano senza interruzioni.

Il silenzio delle montagne della Baraggia sta per essere interrotto dal rumore degli spari dell’Esercito italiano, con una serie di esercitazioni militari programmate ad aprile nel comune di Candelo. Le date ufficiali sono state rese note dall’amministrazione comunale: i giorni 14, 15, 21, 22, 28 e 29 prevedono attività dalle 8 alle 18, mentre il 2, 9, 16, 23 e 30 vedranno le operazioni estendersi fino a mezzanotte. In questo scenario, Alessandro Pizzi, consigliere di opposizione del gruppo Candelo oltre, ha sollevato gravi perplessità sulla celerità con cui si è proceduto alla ripresa delle manovre, chiedendosi se la documentazione ambientale necessaria sia stata effettivamente completata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baraggia: esercitazioni militari in corso, dubbi sulla

Articoli correlati

Taiwan, esercitazioni militari dopo le manovre militari cinesi nello Stretto(LaPresse) – L’aeronautica di Taiwan ha condotto il secondo giorno di esercitazioni di combattimento presso la base aerea di Chiayi, simulando...

Maxi esercitazioni militari cinesi a TaiwanLa Cina ha avviato imponenti manovre militari nei pressi di Taiwan, simulando la conquista e il blocco delle aree chiave dell'isola, come monito...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Baraggia esercitazioni militari in...

Argomenti discussi: L’Esercito italiano torna a sparare in Baraggia.

I dubbi di Alessandro Pizzi sulle esercitazioni in BaraggiaI dubbi di Alessandro Pizzi sulle esercitazioni in Baraggia. A Candelo il consigliere di opposizione esprime grandi dubbi. laprovinciadibiella.it

L’Esercito italiano torna a sparare in BaraggiaL'avviso in una ordinanza del Comune di Candelo. L’Esercito italiano torna a sparare in Baraggia. Si tratta di esercitazioni ... laprovinciadibiella.it