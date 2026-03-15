Dopo il crollo avvenuto durante l’allenamento, Lameck Banda è stato portato all’ospedale Cardarelli. Dopo aver trascorso la notte in osservazione, il giocatore è stato dimesso e ora si prepara a riprendere gli allenamenti. La squadra ha seguito da vicino le sue condizioni, che sono state giudicate sufficientemente buone per tornare in campo.

Il respiro si è fatto pesante nella curva del Napoli quando Lameck Banda è crollato a terra, ma la notte trascorsa all’ospedale Cardarelli ha portato finalmente sollievo. Lo zambiano del Lecce, dimesso questa mattina dopo accertamenti negativi, dovrebbe essere pronto per gli allenamenti di martedì pomeriggio. Un colpo al petto durante il match contro i partenopei ha generato un momento di forte tensione, con l’intervento immediato dello staff medico e le preoccupazioni dell’allenatore Antonio Conte. La scena si è svolta nei minuti finali della sfida, dove un contrasto con Gutierrez ha mandato il giocatore in crisi cardiaca apparente. Mentre il tecnico dei giallorossi Eusebio Di Francesco spiegava che si trattava di uno spavento dovuto alla posizione del colpo, non lato cuore, l’atmosfera era carica di ansia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Banda dimesso: dopo il crollo, pronto per gli allenamenti

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