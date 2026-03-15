Banda della ' spaccata' semina il panico | raid in tre negozi del centro

Nella notte, una banda nota come la 'spaccata' ha preso di mira tre negozi nel centro di Aversa. I malviventi si sono spostati tra via Vittorio Emanuele, via Belvedere e via Roma, causando danni e creando allarme tra i commercianti locali. Gli attacchi sono avvenuti senza sosta, lasciando dietro di sé danni materiali e un clima di tensione nella zona.

Banda della spaccata scatenata ad Aversa. Sono tre le attività commerciali finite nel mirino dei malviventi che, nel corso della notte, si sono mossi tra via Vittorio Emanuele, via Belvedere e via Roma, seminando danni e preoccupazione tra i commercianti della zona. Il primo episodio si è verificato al Pinchos Bistrot di via Vittorio Emanuele. I banditi, approfittando delle ore notturne e della strada deserta, hanno utilizzato un oggetto contundente per infrangere la vetrina del locale e riuscire così a introdursi all’interno. Nella stessa notte altre due attività commerciali sono state prese di mira. I malviventi hanno tentato di entrare nel negozio di abbigliamento Free Time di via Belvedere, danneggiando la porta d’ingresso nel tentativo di forzarla. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Leggi anche: Bancomat nel mirino, 5 assalti dall'inizio dell'anno: la 'Banda della marmotta' semina il panico in Capitanata Raid notturno nei negozi del centro, ladro catturato dopo almeno tre effrazioniÈ finito in manette il presunto responsabile della serie di intrusioni che ha allarmato i commercianti di Finale Emilia.