Banda crolla in campo | attimi di terrore al Maradona Conte tra i primi a soccorrere il calciatore

Durante la partita tra Napoli e Lecce allo stadio Maradona, al minuto 87, la banda di sostenitori si è rovesciata nel campo, causando momenti di grande paura tra spettatori e giocatori. Tra i primi a intervenire per soccorrere un calciatore coinvolto nell’incidente, c’era un allenatore che si è subito avvicinato. La scena ha generato sconcerto tra il pubblico presente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Attimi di terrore durante Napoli-Lecce. Minuto 87 di Napoli-Lecce. Allo stadio Maradona cala improvvisamente il silenzio. Oltre 50 mila tifosi restano con il fiato sospeso quando l’attaccante del Lecce Lameck Banda si porta una mano al petto e si accascia sul terreno di gioco. Tra i primi a rendersi conto della gravità della situazione c’è l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, che si agita immediatamente a bordo campo e richiama con forza l’intervento dello staff medico. I soccorritori entrano in campo in pochi secondi mentre sugli spalti cresce la preoccupazione. Per alcuni lunghi istanti regna l’incertezza: si teme un malore improvviso e la possibile perdita di conoscenza del calciatore. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Banda crolla in campo: attimi di terrore al Maradona, Conte, tra i primi a soccorrere il calciatore Articoli correlati Come sta Lameck Banda: si accascia a terra al Maradona, attimi di paura durante Napoli-LeccePaura per Lameck Banda: cosa è successo al Maradona Attimi di grande tensione allo stadio Diego Armando Maradona durante la sfida di Serie A tra... Napoli-Lecce, malore in campo per Banda portato via in barella. Paura al MaradonaMomenti d'apprensione in Napoli-Lecce, valida per la 29esima giornata di Serie A. Una selezione di notizie su Banda crolla Temi più discussi: Come sta Banda dopo il malore accusato in Napoli-Lecce: Botta forte sul petto, ha avuto paura; Banda, che paura! Crolla a terra, Conte lo soccorre, notte in ospedale. Di Francesco: Una botta, sta bene; Lameck Banda si accascia per un malore durante Napoli-Lecce, Antonio Conte entra in campo e chiama i soccorsi; Banda crolla a terra in Napoli-Lecce: spavento al Maradona, poi lascia il campo in barella. Lameck Banda si accascia per un malore durante Napoli-Lecce, Antonio Conte entra in campo e chiama i soccorsiLameck Banda crolla in campo all’87’ durante Napoli-Lecce: Antonio Conte entra in campo, l'attaccante portato in ospedale ... virgilio.it Banda crolla a terra in Napoli-Lecce: spavento al Maradona, poi lascia il campo in barellaMomenti di paura nel finale del match: l'esterno del club salentino si accascia sul campo. Soccorso prontamente dallo staff medico, è stato portato fuori dal campo con la barella mobile ... msn.com Attimi di paura e apprensione nel finale di Napoli-Lecce quando Banda è crollato in campo a seguito di un malore. Gara interrotta per far intervenire gli staff medici e l’ambulanza con cui è stato trasportato, cosciente, in ospedale per ulteriori accertamenti: https facebook