Banche | Patuelli chiede all’Europa regole più snelle

Il presidente dell’Associazione bancaria italiana ha chiesto all’Europa di semplificare le regole sul credito, sottolineando la necessità di aggiornare le norme in vigore. La richiesta è stata fatta durante un incontro tenutosi a Ravenna, dove ha evidenziato l’urgenza di un intervento rapido. La proposta mira a rendere più agevoli le pratiche di credito per le banche italiane.

Il presidente dell’Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, ha lanciato un appello urgente all’Europa per una revisione delle norme di credito durante un incontro a Ravenna. La richiesta mira a liberare gli istituti finanziari da vincoli che ostacolano la competitività in un periodo segnato da crisi geopolitiche. L’intervento si colloca nel contesto di una pressione crescente dei mercati verso una semplificazione regolatoria. Patuelli ha sottolineato la necessità di ripensare le regole bancarie senza seguire la strada della deregulation estrema intrapresa dagli Stati Uniti. L’obiettivo è trovare una via di mezzo che protegga il sistema ma permetta alle banche di sostenere l’economia reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Banche: Patuelli chiede all’Europa regole più snelle Articoli correlati Leggi anche: Abi, Patuelli: su banche dedalo di regole Ue, urgente razionalizzare La sveglia di Patuelli all’Europa: "Meno vincoli per le banche"Anche il mondo delle banche bussa con forza all’Europa: serve una rivisitazione delle regole del credito, per liberare gli istituti di una zavorra... Tutto quello che riguarda Banche Patuelli chiede all'Europa... Temi più discussi: Patuelli: Il rischio è l’inflazione. Più semplificazioni per le banche; Patuelli,semplificare norme su banche e inasprire su cripto e tech; La sveglia di Patuelli all’Europa | Meno vincoli per le banche. Patuelli: Il rischio è l’inflazione. Più semplificazioni per le bancheIl presidente dell’Abi chiede interventi contro i rincari: la Bce pensa di aumentare i tassi Appello all’Europa e ai governi per accelerare ... repubblica.it La sveglia di Patuelli all’Europa: Meno vincoli per le bancheIl presidente dell’Abi: Non la deregulation degli Usa, ma almeno una semplificazione delle regole ... msn.com Vannacci, Popolari, banche tedesche, I nemici (e gli amici) dell'euro digitale x.com Anche le grandi banche americane hanno concesso molti prestiti ai veicoli del private: Wells Fargo 59,7 miliardi di dollari, BofA 33,2, Citi 25,8, JPMorgan 22,2, Goldman Sachs per 21,7 facebook