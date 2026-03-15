Una bambina di quattro anni, cittadina ucraina residente a Rimini, è deceduta dopo essere stata dimessa dall'ospedale, dove era stata trattata senza evidenti problemi. Pochi giorni dopo, la piccola ha avuto un improvviso peggioramento che ha portato al decesso. Sul caso sono in corso accertamenti da parte delle autorità sanitarie.

Una bambina di quattro anni, cittadina ucraina residente a Rimini, ha trovato la morte in un contesto sanitario che aveva già il suo peggioramento improvviso. La piccola era stata dimessa dal pronto soccorso nelle prime ore della notte dopo aver presentato solo febbre, per poi soccombere alle 06:35 del mattino successivo nonostante i tentativi di rianimazione. Il decesso si è verificato presso l’Ospedale Infermi, dove il personale medico aveva inizialmente riscontrato parametri vitali nella norma e funzionalità regolari dei sistemi cardiovascolare, polmonare, addominale e neurologico. Gli esami ematici non avevano evidenziato segni di infezione, portando alla dimissione alle 00:43 in buone condizioni cliniche generali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bambina muore a Rimini: dimessa sana, poi il crollo

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