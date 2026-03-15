Balmain T-shirt Trompe-l’œil | Arte indossabile o fastidio?

Una nuova t-shirt Balmain con stampa trompe-l'œil sta attirando l’attenzione, dividendo chi la indossa e chi la osserva. La maglietta, realizzata con dettagli visivi che simulano abiti sovrapposti, ha suscitato reazioni contrastanti sui social e tra gli appassionati di moda. La discussione riguarda la sua originalità e il possibile fastidio che potrebbe provocare. L’articolo include link di affiliazione e può generare commissioni per acquisti effettuati tramite questi collegamenti.

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