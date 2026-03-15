A Bagnoli, alcuni attivisti hanno occupato pacificamente un’area per denunciare i lavori in corso, evidenziando la presenza di operai senza mascherine e camion scoperti. La protesta si concentra su quello che definiscono un disastro ambientale causato dai lavori, con i manifestanti che chiedono maggiore attenzione alle condizioni di sicurezza e all’impatto sulla zona. La situazione è seguita da vicino dalle autorità locali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Ieri mattina, un gruppo di abitanti e attivisti della Rete No America’s Cup ha effettuato un’occupazione pacifica all’interno dei cantieri sulla colmata di Bagnoli, portando alla luce quello che definiscono un disastro ambientale pianificato. Al centro delle critiche vi sono le modalità di gestione dei lavori in corso, con lavoratori che operano privi di mascherine e dispositivi di protezione individuale. Tra le azioni contestate, anche il trasporto di materiali in condizioni potenzialmente dannose per la salute pubblica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bagnoli, attivisti contro i lavori: “Operai senza mascherine e camion scoperti”.

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