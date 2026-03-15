Baghdad razzi sull' aeroporto e sul carcere dei jihadisti | 5 feriti

A Baghdad, cinque razzi sono stati lanciati contro l'aeroporto internazionale e il carcere dei jihadisti. Le autorità irachene hanno comunicato che l'attacco ha causato cinque feriti, tra cui quattro dipendenti aeroportuali e un ingegnere. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili dell'attacco o sulle eventuali conseguenze immediate.

"Cinque razzi hanno preso di mira l'aeroporto internazionale di Baghdad ferendo quattro dipendenti aeroportuali e addetti alla aicurezza, oltre a un ingegnere", hanno fatto sapere le autorità irachene. Nell'attacco è stato colpito lo scalo e un impianto per la desalinizzazione dell'acqua, mentre altri razzi sono caduti vicino a un carcere, dove sono detenuti sospetti jihadisti dell'Isis, e a una base aerea irachena adiacente alla sede diplomatica degli Stati Uniti. Le forze di sicurezza irachene hanno sequestrato la rampa di lancio utilizzata per l'attacco nella zona di al-Radwaniya, a sud-ovest di Baghdad. Tempo Scooter. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Baghdad, razzi sull'aeroporto e sul carcere dei jihadisti: 5 feriti Articoli correlati Iraq, esplosioni a Baghdad e razzi contro l'ambasciata americanaQuattro razzi sono stati lanciati stasera contro l'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad. Due droni abbattuti vicino all'aeroporto di Baghdad, blackout nel PaeseDue droni sono stati abbattuti nei pressi dell'aeroporto internazionale di Baghdad, poche ore dopo un attacco simile alla struttura. Una selezione di notizie su Baghdad razzi sull'aeroporto e sul... Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 7 marzo LIVEBLOG; Missile colpisce la base italiana a Erbil, Crosetto: Non ci sono vittime. Trump: Non abbiamo ancora finito. In fiamme due petroliere al largo dell'Iraq; Iran, i curdi lanciano offensiva di terra. Teheran lancia un missile in direzione della Turchia. Baghdad, razzi sull'aeroporto e sul carcere dei jihadisti: 5 feritiCinque razzi hanno preso di mira l'aeroporto internazionale di Baghdad ferendo quattro dipendenti aeroportuali e addetti alla aicurezza, ... iltempo.it Iran: cinque feriti in attacco su aeroporto BaghdadUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it La Cina: "Avremo ruolo costruttivo per la de-escalation del conflitto". Intanto, bombardata base militare nei presi dell'area dell'aeroporto di Baghdad La DIRETTA del conflitto in Medio Oriente su QdS.it https://qds.it/guerra-iran-usa-israele-ultime-notizie-news-di facebook Attacco Ambasciata Usa Iraq a Baghdad allarga la guerra dall'Iran ed è segnale pessimo. Trump chiede ai cittadini Usa lasciare il paese. La guerra vede nuovi fronti x.com