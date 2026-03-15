Avengers | Doomsday una delle morti più scioccanti confermata da un rumor?

Un rumor circolato online suggerisce che in Avengers: Doomsday potrebbe verificarsi una delle morti più scioccanti mai viste. Secondo le indiscrezioni, una scena del film avrebbe un impatto forte, portando a un epilogo drammatico. Se le voci si dimostreranno fondate, il film potrebbe presentare momenti sorprendenti e decisivi per la trama. Resta da vedere se queste anticipazioni si riveleranno accurate.

Se le indiscrezioni si riveleranno corrette, Avengers: Doomsday potrebbe davvero prendere una piega molto oscura con una certa scena. Le indiscrezioni su Avengers: Doomsday ormai si sprecano. Solo con l'uscita del film, a dicembre, avremo la conferma della bontà dei rumor e delle false affermazioni fatte circolare solo per alimentare la discussione. Ma l'indiscrezione diffusa di recente confermerebbe una svolta davvero drammatica per il cinecomic in arrivo. Attenzione! Se non volete conoscere su Avenger: Doomsday non proseguite nella lettura di questa news Una morte scioccante per mano del Dottor Destino? Quello che segue è un rumor da prendere con le molle, ma secondo una teoria molto diffusa tra i fan Dottor Destino sarebbe l'assassino di James, il figlio di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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