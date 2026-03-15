Si diffondono voci riguardo a un possibile momento intenso nel film Avengers: Doomsday, previsto per dicembre 2026. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere presente una scena in cui un personaggio perde il figlio di Cap America. La notizia ha attirato l’attenzione dei fan, in attesa di ulteriori dettagli sulla trama.

Indiscrezioni circolanti indicano che il film Avengers: Doomsday, in uscita a dicembre 2026, potrebbe contenere una scena di estrema drammaticità. Le voci di corridoio suggeriscono che il Dottor Destino eliminerà James, il figlio di Steve Rogers e Peggy Carter, sotto gli occhi del padre. Questa potenziale svolta narrativa segna un cambio di registro per la produzione Marvel Studios. La conferma definitiva arriverà solo con l’uscita ufficiale del lungometraggio. Attualmente, le informazioni restano nel regno delle speculazioni non verificate. Il merchandise già in circolazione offre però dettagli sull’aspetto del cattivo principale, interpretato da Robert Downey Jr. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avengers: Destino uccide il figlio di Cap America?

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