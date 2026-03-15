Avellino domina | 86-71 e la Sebastiani crolla in casa

Avellino ha vinto contro la Sebastiani con un punteggio di 86-71 nel recupero della ventisettesima giornata giocato al PalaDelMauro. La squadra ospite ha subito una sconfitta netta davanti al proprio pubblico, che ha assistito a un incontro caratterizzato da una prestazione dominante da parte dei biancoverdi. La partita si è conclusa con il successo della formazione di casa.

La Sebastiani ha subito una sconfitta netta contro l’Avellino, che si è imposto con un punteggio finale di 86-71 nel recupero della ventisettesima giornata disputato al PalaDelMauro. I padroni di casa hanno mantenuto il vantaggio in ogni fase del match, dimostrando superiorità costante lungo i quaranta minuti di gioco. L’esito conferma la capacità dell’Avellino di replicare il successo ottenuto nell’incontro di andata, consolidando così una posizione di forza nella classifica regionale. La partita si è svolta in un clima di tensione controllata, dove ogni azione sul campo ha contribuito a definire l’andamento generale dello scontro. La dinamica dei primi due quarti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Avellino domina: 86-71 e la Sebastiani crolla in casa Articoli correlati Buio pesto per la Guerri Napoli: la Virtus domina con Ferrari, finisce 71-90Il Napoli Basket perde la quinta partita di fila: Ferrari, Diarra e Morgan battono gli azzurri, solo Treier si può salvare Primo quarto Buon inizio... Leggi anche: Avellino, tonfo Sennori 86-59: Ragusa guida la riscossa della Scandone e consolida il terzo posto.