Avellino cresce e vince | Rieti si arrende al PalaDelMauro

Avellino si impone sul campo e conquista una vittoria contro Rieti al PalaDelMauro. La partita dura circa quattro minuti di lettura e si distingue per l’atmosfera che si crea tra i giocatori e il pubblico presente. La serata si caratterizza non solo per il risultato finale, ma anche per l’intensità del momento e il senso di squadra che si percepisce durante l’incontro.

Tempo di lettura: 4 minuti Certe sere hanno un sapore speciale. Non solo per il risultato, ma per l’atmosfera, per la sensazione di squadra, per quel filo invisibile che lega il parquet al pubblico. Al PalaDelMauro l’ Unicusano Avellino Basket regala ai suoi tifosi un’altra notte di orgoglio biancoverde, superando la Real Sebastiani Rieti 86-71 e conquistando la quinta vittoria consecutiva. È stata la partita che ci si aspettava: intensa, fisica, a tratti ruvida. Non sempre spettacolare, ma vera, giocata con la concentrazione e la maturità di una squadra che sa quando colpire e quando resistere. Avellino l’ha interpretata nel modo giusto, costruendo il successo con pazienza, difesa e talento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino cresce e vince: Rieti si arrende al PalaDelMauro Articoli correlati Scafati espugna il PalaDelMauro: Avellino piegata nel derby campanoAl PalaDelMauro si è giocato in un clima da playoff un derby in piena regola tra l’Unicusano Avellino Basket e la Givova Scafati. Volley b. Biauto Jumboffice vince la battaglia al quinto set. Grosseto si arrende dopo una partita equilibrataBiauto Jumboffice 3 Invicta Grosseto 2 BIAUTO JUMBOFFICE SESTESE: Del Campo 11, Giampietri 8, Catalano 17, Della Volpe 23, Corti 7, Bruni 9,... Tutto quello che riguarda Avellino cresce Temi più discussi: Avellino piega il Padova nel recupero: Russo decide al Partenio; Grande prova della Seishinkan Benevento alla Coppa di Karate Città di Avellino: 19 successi e 35 podi; Gol ed emozioni nel venerdì di campionato: pari della Meta Catania, la Roma 1927 vince il derby; L'Avellino vince al 92' grazie a Russo: Padova ko. Poker dello Spezia. Avellino, che figuraccia! Tutino fa karate, il Venezia gioca e vinceV enezia-Avellino è il match valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie B. Primo turno infrasettimanale del 2026 per i lupi di Davide Ballardini reduci dallo 0-0 nel derby contro la Juve ... orticalab.it Il Venezia vince e convince, contro l'Avellino finisce 4-0Gli arancioneroverdi conducono il pallino del gioco sin dal fischio d'inizio, ma faticano inizialmente a trovare lo spunto decisivo. La svolta al 34' con l'espulsione di Tutino ... veneziatoday.it Avellino: cresce l'attesa per i mercatini di San Giuseppe in centro #Avellino facebook