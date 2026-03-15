Avellino Basket supera Rieti | quinta vittoria di fila e zona play-off

L'Avellino Basket ha battuto la Real Sebastiani Rieti con il punteggio di 86-71, ottenendo così la quinta vittoria di fila. La partita si è svolta tra le mura di casa dell'Avellino, che ha dominato nel secondo tempo. La squadra ha mostrato un buon ritmo e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. Con questa vittoria, l'Avellino si colloca in zona play-off.

L'Unicusano Avellino Basket supera in maniera brillante la Real Sebastiani Rieti con il punteggio di 86-71 per la quinta vittoria consecutiva. Partita intensa come nelle attese, magari non bellissima, ma che l'Unicusano ha saputo gestire e giocare come doveva. La vittoria ha visto tra i protagonisti Giovanni Pini, che ha giocato un terzo periodo enciclopedico su entrambe le metà campo, trovando la collaborazione di Mussini, miglior relaizzatore con 24 punti. In doppia cifra anche Jurkatamm, Grande e Chandler. A commentare la gara a fine partita gli assistenti Mazzalupi e Formato. "Dovevamo portare a casa la vittoria, siamo fieri di aver raggiunto questo successo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Siena micidiale! Ora non si ferma più. Quarta vittoria di fila e zona play-offSIENA 3 SANSEPOLCRO 1 SIENA (4-2-3-1): Michielan; Bello, Somma, Cavallari, Tosini (21’ st Zanoni); Mastalli, Barbera; Ciofi (42’ st Noccioli), Nardi... Unicusano Avellino Basket-RSR Rieti: match rinviatoL’Unicusano Avellino Basket comunica che la gara valida per la ventisettesima giornata di campionato contro la Real Sebastiani Rieti, inizialmente in... Aggiornamenti e notizie su Avellino Basket Temi più discussi: Serie A2, oggi il recupero tra Avellino e Rieti; L’Unicusano Avellino Basket lancia l’iniziativa ‘Back – to – Back’; Federer ricco non solo di talento: supera il miliardo, è tra i pochi sportivi a riuscirci; Recupero, l'Avellino Basket supera l'RSR Sebastiani Rieti. Avellino supera con autorità la Sebastiani RietiL'Unicusano Avellino Basket supera in maniera brillante la Real Sebastiani Rieti con il punteggio di 86-71 per la quinta vittoria ... basketinside.com L’Unicusano Avellino Basket batte Rieti e vola in zona play-offL’Unicusano Avellino Basket supera in maniera brillante la Real Sebastiani Rieti con il punteggio di 86-71 per la quinta vittoria consecutiva. Partita intensa come nelle attese, magari non bellissima, ... irpinianews.it Avellino Basket: è la vigilia del match contro la RSR Sebastiani Rieti #Avellino - facebook.com facebook