In questa settimana sono stati installati sette autovelox in diverse zone della città. Nel frattempo, il pellet promesso ai cittadini non è ancora arrivato, creando aspettative deluse. Sono stati annunciati anche progetti per treni del valore di 175 milioni di euro, mentre un villaggio turistico in riva al Trasimeno continua a essere oggetto di discussioni.

. Ecco gli articoli della settimana di Dossier, la sezione di approfondimento di PerugiaToday che si sostiene grazie ai lettori. Al Trasimeno ci sarà un villaggio turistico. Una piccola rivoluzione, con il Comune ottiene cinque opere pubbliche per la frazione. Ecco il progetto, l'azienda che lo gestisce e tutto quello che arriverà in riva al lago. Rivoluzione al Trasimeno: arriva un villaggio turistico. Vi svelo il progetto e chi c’è dietro Dove la luce non arriva Un viaggio nella zona grigia, dalla religione al paranormale, con vittime minorenni, sesso e violenze. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Rivoluzione al Trasimeno: arriva un villaggio turistico. Vi svelo il progetto e chi c’è dietro

Umbria: 175 milioni per treni da 200 km/h usati come metroL’Umbria si trova al centro di un interrogativo cruciale sulla gestione delle risorse pubbliche: la regione ha investito 175 milioni di euro per...

Approfondimenti e contenuti su Autovelox sette il pellet che non...

Argomenti discussi: Autovelox, sette, il pellet che non arriva mai, treni da 175 milioni di euro e il villaggio turistico in riva al Trasimeno.

Autovelox «spegneteli tutti»: l'appello di Altvelox ai prefetti del Veneto dopo il provvedimento adottato a NapoliPADOVA - È stata protocollata e depositata ieri in tutte e sette le Prefetture del Veneto. È firmata Altvelox (l'associazione che tutela gli automobilisti vessati dai velox) ... ilgazzettino.it

Autovelox, dopo il caso Napoli l'associazione Altvelox chiede alle prefetture venete di sospendere i dispositiviCome conseguenza del provvedimento della Prefettura di Napoli del 3 marzo, che ha sospeso le autorizzazioni per l'utilizzo degli ... msn.com