Automobilista fa un volo di 4 metri e piomba sottosopra sulla casa a Cortina | incastrato nella vettura il video
Nella mattinata di oggi a Cortina d’Ampezzo un automobilista ha perso il controllo e ha fatto un volo di circa quattro metri, finendo capovolto sulla casa sottostante. La vettura si è incastrata tra il muro perimetrale e il terreno, lasciando il conducente bloccato all’interno. Un video mostra la scena e le difficoltà di estrazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per liberare l’automobilista.
L'incidente stradale nella mattinata di oggi a Cortina d’Ampezzo dove l’automobilista è rimasto incastrato nel mezzo capovolto e bloccato tra muro perimetrale e terreno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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