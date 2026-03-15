Automobilista fa un volo di 4 metri e piomba sottosopra sulla casa a Cortina | incastrato nella vettura il video

Nella mattinata di oggi a Cortina d’Ampezzo un automobilista ha perso il controllo e ha fatto un volo di circa quattro metri, finendo capovolto sulla casa sottostante. La vettura si è incastrata tra il muro perimetrale e il terreno, lasciando il conducente bloccato all’interno. Un video mostra la scena e le difficoltà di estrazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per liberare l’automobilista.