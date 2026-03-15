Auto esce di strada per la neve morto il 30enne Francesco Roncoroni | a bordo c'erano 7 persone

Un incidente stradale a Varzo ha provocato la morte di un 30enne, Francesco Roncoroni, dopo che l’auto su cui viaggiava è uscita di strada a causa della neve. A bordo del veicolo c’erano altre sei persone, che non hanno riportato gravi ferite. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e le autorità sono intervenute sul luogo per i rilievi.

Francesco Roncoroni è il ragazzo che ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che si è verificato a Varzo. Stando a quanto riferito, nell'auto c'erano 7 persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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