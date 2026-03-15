Auto a fuoco nella notte alla rotatoria in via Michelangelo

Nella notte tra il 14 e il 15 marzo, una vettura ha preso fuoco nella rotatoria di via Michelangelo. L’incendio si è verificato in modo accidentale e ha provocato momenti di apprensione tra i residenti e gli automobilisti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

Momenti di paura nella notte fra il 14 e 15 marzo nella zona della rotatoria in via Michelangelo. Una vettura per cause accidentali ha preso fuoco. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Nessuna conseguenza per gli occupanti del veicolo. IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Insieme alla madre picchia la compagna di 24 anni davanti ai figli piccoli e aggredisce i carabinieri, giovane arrestato . 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati Auto a fuoco nella notte in via Villa Emma a Formigine, fiamme domate dai vigili del fuocoNella notte, le squadre del Comando dei vigili del fuoco di Modena sono intervenute in via Villa Emma, nel comune di Formigine per un incendio che ha... Auto a fuoco nella notte, indagini in corsoStanotte, intorno all'una di mercoledì 4 febbraio 2026, un'automobile parcheggiata in via Bertolotti, a Cornigliano, è andata a fuoco per ragioni in... Altri aggiornamenti su Auto a fuoco nella notte alla rotatoria... Temi più discussi: Sassari, auto in fiamme nella notte: intervengono vigili del fuoco e polizia; Due auto a fuoco nella notte, scoperto e denunciato l’autore: cosa sappiamo; Sassari, auto in fiamme nella notte a Monte Rosello; Incendio sulla Pontina: automobile avvolta dalle fiamme. Rosà, scontro nella notte tra due auto: cinque feriti non graviCoinvolte sei persone, tra cui due bambini. I Vigili del fuoco hanno estratto un giovane rimasto incastrato nell’abitacolo ... rainews.it Colorno e Torrile: nella notte due auto prendono fuoco a distanza di mezz'ora: indagini in corso - FotoA distanza di pochi minuti, a Torrile un'altra auto ha preso fuoco: in questo caso, coinvolta anche una cabina elettrica. Immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato gli incendi ... gazzettadiparma.it E’ successo a San Martino di Lupari. Il proprietario lascia l'auto accesa e corre verso i malviventi, mettendoli in fuga. Avvistato un furgone bianco sospetto facebook Compra l'auto usata ma il contachilometri era truccato: fa causa e perde x.com