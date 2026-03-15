Ausl automedica super tecnologica | Donazione per dire grazie al 118

Le famiglie Bedosti e Zanichelli hanno donato 106mila euro all’Ausl Bologna per acquistare una nuova automedica dotata di attrezzature avanzate. L’obiettivo è migliorare le operazioni di soccorso e garantire interventi più efficaci nel servizio 118. La donazione rappresenta un gesto di riconoscenza nei confronti del personale che opera nel settore dell’emergenza sanitaria.

Una nuova automedica e attrezzature avanzate per il soccorso. Questo il risultato della donazione da 106mila euro delle famiglie Bedosti e Zanichelli all’Ausl Bologna. Diverse decine di parenti si sono ritrovati in centrale operativa 118 Emilia Est alla presentazione del mezzo di soccorso dal valore di 81 mila euro, e delle tecnologie avanzate per il soccorso da 25 mila euro. La donazione da parte delle famiglie Bedosti e Zanichelli nasce dalle volontà testamentarie della signora Maria Pia Bedosti a favore del Dipartimento dell’Emergenza Interaziendale dell’Azienda USL di Bologna e dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola. Ad accogliere e ringraziare i famigliari per la loro generosità, Anna Maria Petrini, direttrice generale dell’Ausl Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ausl, automedica super tecnologica: "Donazione per dire grazie al 118" Articoli correlati Una donazione per aiutare i bimbi che entrano in ospedale grazie al "kit accoglienza"E' stato consegnata oggi in Veneto la donazione raccolta da Despar, che andrà anche alle associazioni Aimo che operano a Bologna, in particolare... Innovazione tecnologica per il 118: arriva la teleassistenza video-guidata da remoto in tempo reale, tramite videochiamataANCONA – La Regione Marche compie un importante passo in avanti nel percorso di digitalizzazione e innovazione tecnologica del sistema di emergenza...