Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 14 marzo 2026

Sabato 14 marzo 2026 sono stati pubblicati i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi di diversi programmi trasmessi nel pomeriggio, nel preserale e nell’access prime time. L’analisi riguarda le performance di “Verissimo” e “Bar Centrale”, evidenziando i numeri di ascolto ottenuti nelle rispettive fasce orarie. I dati mostrano come si siano distribuiti gli ascolti per le diverse trasmissioni trasmesse in quella giornata.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 14 marzo 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato. Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 14 marzo 2026. Su Rai1 Bar Centrale è stato visto da 1.696.000 spettatori (13.4%) mentre il programma tv Passaggio a Nord Ovest ha radunato davanti alla TV 1.110.000 spettatori (10.2%). A seguire il programma A Sua Immagine ha ottenuto un ascolto medio di ben 975.000 spettatori (9.5%) nella prima parte e 976.000 spettatori (10.1%) nella seconda. Il programma tv Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo è stato visto da 1. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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