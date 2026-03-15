Attore de La voce di Hind Rajab fuori dagli Oscar perché palestinese la denuncia di Motaz Malhees

Motaz Malhees, attore palestinese protagonista del film “La voce di Hind Rajab”, non potrà partecipare agli Oscar perché il suo visto è stato negato a causa della cittadinanza palestinese. La sua assenza rappresenta un'eccezione tra gli invitati alla cerimonia. La decisione si basa sulle restrizioni legate ai visti per i cittadini palestinesi in determinati paesi.

Motaz Malhees, attore palestinese protagonista de “La voce di Hind Rajab”, non potrà presenziare agli Oscar: il visto gli è stato negato a causa della cittadinanza palestinese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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