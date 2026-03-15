Atto intimidatorio contro l' ex assessore Gianluca Quarta | matrice da chiarire

Un atto intimidatorio è stato denunciato dall'ex assessore Gianluca Quarta, che ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Facebook. Secondo quanto riferito, le gomme della sua auto sono state tagliate ieri, sabato 14 marzo. La matrice di quanto accaduto resta da chiarire, mentre l'ex assessore ha reso pubblica la vicenda attraverso i social.

Tagliate le gomme dell'auto del politico. La vittima solleva il dubbio di un possibile legame con le sue recenti uscite pubbliche sul rimpasto che nel 2024 portò alla sua esclusione della giunta: "Sporgerò denuncia" BRINDISI – Le gomme della sua auto tagliate. L'ex assessore Gianluca Quarta, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook, ha denunciato pubblicamente l'”atto intimidatorio” subito nella giornata di ieri (sabato 14 marzo). Oltre all'impegno politico, Quarta è un amministratore di condominio. La macchina si trovava nel box di uno stabile utilizzato dal professionista, lasciato con il basculante alzato. Questo lascia il campo a due ipotesi: o qualcuno ha seguito l'ex assessore, oppure l'autore del gesto sapeva che quello era il suo garage. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Atto intimidatorio contro il giornalista Giuffrida, la solidarietà di AssostampaLa segreteria provinciale di Assostampa Agrigento ha espresso piena solidarietà al giornalista Calogero Giuffrida, cronista di diverse testate,... Leggi anche: Spari contro la sede Cgil di Primavalle, Di Cola: “Grave atto intimidatorio, ma non abbiamo paura”