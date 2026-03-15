Attese critiche | 73% di occupazione 6 mesi di ritardo

Un’indagine nazionale ha mostrato che il 73,3% delle unità spinali italiane ha un tasso di occupazione superiore al 95%, evidenziando una forte saturazione del sistema. Inoltre, si è registrato un ritardo di circa sei mesi rispetto ai tempi previsti per le procedure. Questi dati descrivono la situazione attuale delle strutture specializzate nel territorio.

Un’indagine nazionale ha rivelato che il 73,3% delle unità spinali italiane opera con un tasso di occupazione superiore al 95%, segnalando una saturazione critica del sistema. Nel Friuli-Venezia Giulia, regione inclusa nel campione di 17 centri distribuiti in dodici regioni, le strutture affrontano la sfida della cronicità dove l’attesa per i pazienti si allunga fino a sei mesi. La gestione della lesione midollare non si ferma alla fase acuta, ma richiede una transizione complessa verso la vita quotidiana. La trappola dell’attesa e il costo umano. Il dato più preoccupante emerge dalla differenza tra la fase acuta e quella cronica: mentre nell’acuto l’80% dei centri ricovera entro un mese, nella cronicità nessuno raggiunge questa soglia temporale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Attese critiche: 73% di occupazione, 6 mesi di ritardo Articoli correlati Leggi anche: Turismo: stima occupazione alberghi 2026 a Roma, media 73,2 per cento Leggi anche: Dopo rinvii e lunghe attese. Chiude il casello e via ai lavori. Quattro mesi di interventi