Quest’anno, Spring Camp Generali ha visto una crescita significativa grazie alla partecipazione della Scuola Superiore Sant’Anna. L’evento è stato rivolto principalmente ai giovani, sottolineando il ruolo dei ragazzi come parte centrale dell’iniziativa. La presenza della scuola superiore ha contribuito a un aumento delle attività e dell’engagement dei partecipanti, rendendo l’edizione di quest’anno particolarmente rilevante.

L’edizione di quest’anno di Spring Camp Generali ha fatto registrare un’importante crescita grazie alla partecipazione attiva della Scuola Superiore Sant’Anna. Il tema principale di cui abbiamo parlato insieme ai nostri grandi ospiti era centrato su come si creano e si governano le tendenze di mercato". Così Stefano Maestri Accesi (in foto) ha riassunto la tre giorni di eventi promossa dall’agenzia Generali Pisa 2.0, precisando che "come sempre l’attenzione è stata rivolta ai ragazzi e per questo ci tengo a ringraziare ogni relatore perché è incredibile quello che sta accadendo ed è accaduto anche nel 2025: a ogni telefonata di invito abbiamo ricevuto un sì entusiasta". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Attenzione rivolta ai ragazzi. Sono il presente"

Articoli correlati

A San Vito la cerimonia della natività con attenzione ai ragazzi più fragiliSAN VITO DEI NORMANNI – San Vito dei Normanni celebra il Natale con un momento di condivisione e spiritualità ai piedi del presepe allestito nella...

Consiglio regionale, Cirillo: "Memoria non rivolta al passato ma un impegno per il presente"“La memoria non è un esercizio rivolto al passato, ma un impegno per il presente.

Rally di Montecarlo 1986: Fiorio, Caneva e la vittoria di Toivonen su Delta a colpi di strategia

Una selezione di notizie su Attenzione rivolta

Temi più discussi: Attenzione rivolta ai ragazzi. Sono il presente; Sii presente. Vivi il futuro: arriva a Bologna la campagna regionale di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale rivolta ai giovani tra i 18 e i 29 anni; Campestre per i più giovani, sabato 14 marzo si gareggia a Poggibonsi presso la Fortezza del Cassero; Lecco, la Provincia lancia Next: un ponte digitale tra scuola e lavoro.

Sii presente. Vivi il futuro: arriva a Bologna la campagna regionale di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale rivolta ai giovani tra i 18 e i 29 anniAndare a scuola o all’università, raggiungere il lavoro, uscire con gli amici per una serata. Per molte ragazze e molti ragazzi la strada rappresenta il primo vero spazio di autonomia e libertà. Ma è ... sassuolo2000.it

Eventi per bambini e ragazzi a Vibo: il Comune esalta un marzo ricco di iniziative rivolte ai più giovaniTra sport, teatro e gioco, segnalate le tante attività promosse dall’Amministrazione comunale. Domani sarà la volta di Pinocchio al Teatro comunale. L’assessore Soriano: «È giunto il momento di metter ... ilvibonese.it

TIRO AL #BERSAGLIO MOBILE Mentre l'attenzione del mondo è rivolta alla #guerra all'#Iran, a #Gaza si continua a fare quello #sport vomitevole di sparare sui #civili. Civili ovviamente #disarmati, che cercano #cibo. Cosa c'è di più #divertente di sparare da u facebook

#Gasperini: “Il rinnovo di #Pellegrinj Al momento l’attenzione è rivolta alle partite” #BolognaRoma x.com