Attacco chirurgico all’isola di Kharg Washington colpisce 90 obiettivi militari

Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco chirurgico sull’isola di Kharg, colpendo circa 90 obiettivi militari. L’operazione è stata dichiarata riuscita e le infrastrutture petrolifere sono state risparmiate, almeno temporaneamente. Il regime locale esprime timori di un possibile intervento di terra, mentre le forze statunitensi hanno portato avanti l’azione senza riferimenti a vittime civili.

Conosciuta dalla popolazione come «l’isola proibita» per via dei controlli militari serrati, Kharg dista solo 24 chilometri dalla costa iraniana e 483 dallo Stretto di Hormuz. E nonostante le piccole dimensioni, l’isola è di vitale importanza per il regime: gestisce il 90% delle esportazioni del greggio iraniano. Dal terminale transitano tra 1,3 e 1,6 milioni di barili al giorno. Grazie alle acque profonde che la circondano, consente l’attracco di superpetroliere che dall’isola risalgono il Golfo, passando in mezzo allo Stretto, con le destinazioni principali in Asia, in primis la Cina. Ad annunciare nella notte il raid è stato il presidente... 🔗 Leggi su Laverita.info

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