Attacco alla base italiana in Kuwait Crosetto | Perdita del velivolo non ha riflesso su sicurezza militari

Nella base di Al Salem in Kuwait, un shelter all’interno del quale si trovava un velivolo da ricognizione a pilotaggio remoto della Task force air italiana è stato attaccato. Nei giorni precedenti, il personale militare presente nella base era stato ridotto, lasciando solo le figure essenziali. Il ministro della Difesa ha dichiarato che la perdita del velivolo non influirà sulla sicurezza militare italiana.

Nella base di Al Salem in Kuwait, dove è stato colpito uno shelter al cui interno era ricoverato un velivolo da ricognizione a pilotaggio remoto della Task force air italiana, "già nei giorni scorsi il personale militare era stato ridotto, lasciando nella base esclusivamente quello essenziale. La. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Kuwait, attacco alla base italiana di Ali Al Salem distrugge un velivolo: Era indispensabileQuesta mattina la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita mezzi e militari americani e italiani, è stata attaccata con un drone che ha colpito un...

Drone attacca la base italiana in Kuwait: "Distrutto un velivolo". Illesi i militariAttacco con drone alla base di Ali Al Salem in Kuwait, dove è di stanza personale italiano.

Approfondimenti e contenuti su Attacco alla base italiana in Kuwait...

Temi più discussi: Iran, Mojtaba Khamenei giura vendetta: Hormuz resta chiuso. Netanyahu: È un burattino dei pasdaran; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Iran, Tajani: Nessun danno ai militari italiani dopo l'attacco a Erbil VIDEO; Missili iraniani su Gerusalemme. Il debutto di Khamenei. A Erbil morto un militare francese.

Drone colpisce una base italiana in Kuwait, distrutto un velivolo. Resta solo il personale essenzialeAd Ali Al Salem colpito un mezzo della Task force air. Portolano: 'Era indispensabile per le nostre operazioni'. I militari erano in sicurezza (ANSA) ... ansa.it

Kuwait, drone contro base italiana: nessun ferito. Stato Maggiore: distrutto nostro mezzoLeggi su Sky TG24 l'articolo Kuwait, drone contro base italiana: nessun ferito. Stato Maggiore: distrutto nostro mezzo ... tg24.sky.it

Oggi a #Verissimo, il dolore e la ricerca di giustizia di Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo per la straziante perdita del figlio Domenico. facebook

Come elaborò l'Italia la perdita del suo impero coloniale dopo il #1945 Martedì 17 marzo 2026 17.30-19.30 #Roma La #decolonizzazione italiana nel #secondodopoguerra @cnr-ISMed @BibliotecheRoma @biblioteca Nelson Mandela isme x.com