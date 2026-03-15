Atletica Michele Fina accarezza gli 80 metri! Ponzio beffato da Bukowiecki Italia sul podio in Coppa Europa

A Nicosia, in Cipro, si è conclusa la Coppa Europa di lanci, un evento che si tiene a fine inverno e che quest’anno si è svolto una settimana prima dei Mondiali Indoor di Torun, in Polonia, programmati per il fine settimana dal 20 al 22 marzo. Durante la manifestazione, Michele Fina ha raggiunto gli 80 metri, mentre Ponzio è stato superato da Bukowiecki, consentendo all’Italia di salire sul podio.

A Nicosia (Cipro) si è conclusa la Coppa Europa di lanci, tradizionale evento di fine inverno che quest’anno anticipata di una settimana gli attesissimi Mondiali Indoor, previsti a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. L’Italia è salita sul terzo gradino del podio con entrambe le squadre seniores: le donne hanno chiuso a quota 4.105 punti alle spalle della Germania (4.229) e della Francia (4.130), gli uomini hanno terminato con all’attivo 4.350 punti dietro alla Grecia (4.396) e alla Germania (4.353). Nella giornata odierna, si è distinto Michele Fina nel tiro del giavellotto: 79.95 metri e terzo posto assoluto, con un miglioramento di quasi tre metri sul personale di 77. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Michele Fina accarezza gli 80 metri! Ponzio beffato da Bukowiecki, Italia sul podio in Coppa Europa Articoli correlati Atletica, Paola Padovan sul podio in Coppa Europa di lanci! Bel giavellotto, Fantini quinta: l’Italia insegue il trofeoA Nicosia (Cipro) si è aperta la Coppa Europa di lanci, tradizionale competizione di fine inverno e che quest’anno anticipa di una settimana gli... Coppa Europa: Padovan sul podio, Italia a un passo dalLa Coppa Europa di lanci si è aperta a Nicosia, in Cipro, con un risultato storico per l’atletica italiana.