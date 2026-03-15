Negli ultimi anni le università italiane hanno registrato una diminuzione delle matricole del 3,3%, mentre gli atenei telematici aumentano il loro numero di studenti, consolidando la loro presenza come alternativa sempre più valida nel panorama dell’istruzione superiore. Questa tendenza riguarda sia le iscrizioni complessive che la preferenza degli studenti per le modalità online. La crescita dei corsi online si accompagna a una maggiore diffusione e riconoscibilità di queste istituzioni.

Da un lato le università italiane perdono terreno sul fronte delle immatricolazioni, dall’altro gli atenei telematici guadagnano spazio e si affermano sempre più come un’alternativa credibile. Secondo quanto emerge dai dati diffusi dal ministero dell’Università e della Ricerca, i giovani che scelgono di proseguire gli studi sarebbero diminuiti del 3,3% nell’ultimo anno. Il tutto in uno scenario più ampio in cui gli atenei italiani – a causa dei trend demografici e della denatalità – sono destinati a perdere circa 100mila iscritti l’anno fino al 2040. Per la prima volta dal periodo post-Covid (cioè dal 202122), infatti, le matricole diminuiscono rispetto all’anno accademico precedente: si è passati dai 338. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Atenei con meno matricole (-3,3%)

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