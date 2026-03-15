Atalanta sorridi l’infermeria si è svuotata | anche Raspadori è tornato ad allenarsi

L’Atalanta ha ripreso gli allenamenti a Bergamo dopo un periodo di infortuni che ha coinvolto diversi giocatori. Nella sessione mattutina di oggi, dopo la partita pareggiata contro l’Inter, alcuni calciatori hanno svolto esercizi di scarico, tra cui anche Giacomo Raspadori. La seduta si è svolta senza i principali assenti, che sono rimasti in infermeria.

Bergamo, 15 marzo 2026 – L’ Atalanta svuota l’infermiera dopo un lungo periodo di affollamento. Nella seduta mattutina odierna, di scarico dopo la partita pareggiata ieri pomeriggio al Meazza contro l’ Inter, ha svolto un lavoro parziale in gruppo anche Giacomo Raspadori. Il 26enne attaccante emiliano, che il 14 febbraio all’Olimpico contro la Lazio si era fermato per un risentimento muscolare, era l’unico atalantino rimasto fuori ieri dalla lista dei convocati contro l’Inter. Palladino ieri a San Siro ha ritrovato Ederson e De Ketelaere, entrambi gettati nella mischia nella ripresa, e da oggi ha potuto completare l’organico reinserendo anche Raspadori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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