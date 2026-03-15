Atalanta di nuovo al completo oggi torna anche Raspadori Ed Ederson ironizza sui social

L’Atalanta torna al completo con l’ingresso di Raspadori, che si aggiunge ai giocatori disponibili per la squadra. Oggi anche Ederson ha condiviso un post ironico sui social, mentre i nerazzurri hanno concluso il pomeriggio con un pareggio contro l’Inter, confermando la loro buona forma e disponibilità. La squadra si prepara così alle prossime sfide con tutte le risorse a disposizione.

Un pomeriggio di ottime notizie per l’ Atalanta, non solo per il solido pareggio ottenuto contro l’Inter, dimostrandosi all’altezza del palcoscenico e della partita. Oltre ad aver mosso ancora la classifica (anche se potrebbe non bastare per la Champions League) sabato mister Raffaele Palladino ha potuto ritrovare quasi tutti gli infortunati dei giorni precedenti: Giorgio Scalvini da titolare, Ederson e Charles De Ketelaere in uscita dalla panchina. Per il centrale classe 2003 si trattava solo di una formalità, visto che già da inizio settimana aveva lavorato con il gruppo dopo la distorsione alla caviglia rimediata all’Olimpico contro la Lazio e ha saltato l’andata con il Bayern per squalifica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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RASPADORI A ATALANTA (23M) Y... ¡EL FICHAJE DE ÉDERSON ENTRA EN ESCENA!

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