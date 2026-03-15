Asti | Mercadini svela l’umorismo nascosto nella Bibbia

Il 20 marzo alle 21:00, al Seminario di Asti, Roberto Mercadini terrà uno spettacolo sulla Bibbia ebraica. Durante l’evento, il narratore condividerà aspetti umoristici e curiosità legate ai testi sacri. La serata vedrà la presenza di un pubblico interessato a scoprire nuovi aspetti delle scritture religiose attraverso l’approccio di Mercadini.

Roberto Mercadini presenterà il 20 marzo alle 21:00 al Seminario di Asti uno spettacolo sulla Bibbia ebraica. L’evento, parte della rassegna Le Sfide della Fede, unisce cultura religiosa e teatro nel refettorio della biblioteca del Seminario in piazza del Seminario 1. L’iniziativa è promossa dal Teatro degli Acerbi e dall’Istituto Oblati di San Giuseppe Marello, con il sostegno della Diocesi di Asti. Il narratore esplorerà l’umorismo e le visioni sacre attraverso il monologo intitolato Fuoco Nero su Fuoco Bianco. L’ingresso è a offerta libera, ma i posti sono limitati e disponibili fino all’esaurimento. La data segna un punto di incontro tra tradizione biblica e contemporaneità teatrale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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