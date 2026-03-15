Assunzioni di informatici al Comune Iatì critica | In Hermes esiste già personale specializzato

Il Comune ha approvato una delibera di giunta l’11 marzo 2026 riguardante nuove assunzioni di informatici. Filomena Iatì, ex consigliera comunale, ha criticato la decisione, sottolineando che nel dipartimento Hermes è già presente personale specializzato. La questione ha suscitato un dibattito tra chi sostiene l’urgenza di rinforzare il settore e chi ritiene che le risorse siano già adeguate.

L'ex consigliera comunale esprime perplessità sull'assegnazione di incarichi stabilita da una delibera della giunta comunale che ha approvato il nuovo piano triennale dei fabbisogni del personale La delibera di giunta n. 38 dell’11 marzo 2026 è al centro di un duro intervento di Filomena Iatì, ex consigliera comunale. Con la delibera, l’amministrazione ha approvato il nuovo piano triennale dei fabbisogni del personale, contenuto nel Piao provvisorio 2026-2028. “Un atto - commenta Iatì - che dovrebbe programmare le esigenze organizzative dell’ente, ma che appare come l’ennesima dimostrazione di una pianificazione incerta: solo nel 2025, infatti, il documento è stato rivisto ben sei volte, segnale di una gestione delle risorse umane quantomeno affannosa”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Personale e competenze, potenziato l’ufficio tecnico del Comune con due assunzioni stabiliSi rafforza l’organico del Comune di Sciacca con l’ingresso di due nuove unità destinate all’Ufficio tecnico. L’endoscopia diventa hi?tech: nuovi strumenti, Ai e personale specializzatoL’endoscopia del polo ospedaliero di Villafranca e Bussolengo compie un salto di qualità grazie all’arrivo di nuove tecnologie e al potenziamento... Contenuti e approfondimenti su Assunzioni di informatici al Comune... Temi più discussi: Concorso Policlinico Rodolico Catania: pubblicati due bandi da 25 posti riservati a categorie protette; Concorso MAECI Esperti Export e Informatici 2025 da 18 posti: In attesa della pubblicazione degli esiti; In arrivo assunzioni per più di 900 posti all'Ispettorato del Lavoro; Concorsi, bando per 1.490 posti all’Ue: scadenza e requisiti. Università di Catania: concorso per l’assunzione di funzionari ingegneri o architetti, tempo indeterminatoL’Università di Catania, in Sicilia, ha indetto un concorso per l'assunzione di funzionari ingegneri o architetti, a tempo indeterminato. Ecco il Bando da scaricare e tutte le informazioni utili per p ... ticonsiglio.com Assunzioni Policlinico Catania: si cerca personale a tempo indeterminatoAssunzioni Policlinico Catania: opportunità a tempo indeterminato. Ecco le informazioni necessarie per potersi candidare. catania.liveuniversity.it Liguria, Comune di Sarzana: concorsi per operai con licenza media, assunzioni a tempo indeterminato Info e requisiti nel primo commento x.com Telesveva. . LITE FINISCE IN TRAGEDIA A SAN SEVERO, 20ENNE GAMBIANO UCCISO DA UN CONNAZIONALE – SANITÀ PUGLIA, BLOCCO DELLE ASSUNZIONI E APPALTI SOSPESI PER UN DISAVANZO DI 369 MILIONI – RITROVATA A FIRENZE ELE facebook