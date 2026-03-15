Assegno di Inclusione ADI | consulta le date di pagamento di gennaio 2026

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura di sostegno economico e sociale avviata il 1° gennaio 2024, rivolta ai nuclei familiari in difficoltà. Per il mese di gennaio 2026, sono state rese note le date di pagamento. L’assegno mira a fornire un aiuto concreto alle famiglie che si trovano in situazioni di disagio economico.

. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico e inclusione sociale, destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica. Questo strumento, introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e perfezionato con la legge 3 luglio 2023, n. 85, mira a favorire l'inserimento sociale e lavorativo. Calendario dei pagamenti per gennaio 2026 Sebbene l'INPS confermi le date definitive mese per mese tramite i propri canali ufficiali, le finestre di pagamento previste per gennaio sono le seguenti: Dal 15 gennaio 2026 (giovedì): pagamento dedicato ai nuovi beneficiari (prima ricarica dopo l'accoglimento della domanda) e a chi attende eventuali arretrati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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