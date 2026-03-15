Il 15 marzo 2026 il Milan di Allegri affronta la Lazio all’Olimpico. La partita si gioca con l’obiettivo di consolidare la qualificazione in Champions League e ridurre il divario dall’Inter, che ha pareggiato contro l’Atalanta nella stessa giornata. Il match rappresenta una tappa importante nella corsa scudetto, con entrambe le squadre che cercano punti fondamentali.

Nella serata di oggi, 15 marzo 2026, il Milan scende in campo nella capitale con un duplice obiettivo: blindare definitivamente il piazzamento nella prossima Champions League e accorciare le distanze dall’ Inter capolista, reduce dal pari interno contro l’Atalanta. La missione dei rossoneri sul prato dell’ Olimpico si preannuncia tuttavia complessa, non solo per il clima incandescente garantito dal pubblico biancoceleste, ma anche per l’assenza pesante di un pilastro della mediana. Max Allegri dovrà infatti rinunciare ad Adrien Rabiot, appiedato dal giudice sportivo, una defezione che costringe il tecnico livornese a ridisegnare gli equilibri del suo reparto nevralgico. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Assalto all’Olimpico: il Milan di Allegri sfida la Lazio per il sogno Scudetto

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