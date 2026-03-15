Nella notte si sono verificati alcuni assalti a sedi di partito e proteste nella capitale di Cuba, con piccoli falò improvvisati lungo le strade. Per ora si tratta di episodi isolati e rumori nel buio, ma l’atmosfera di tensione si fa sempre più palpabile nella città. Nessun incidente grave o feriti segnalati finora.

Per ora sono solo rumori nella notte e piccoli falò improvvisati. Ma la scintilla del malcontento è scoccata anche a L'Avana. Cuba da settimane è in fermento per la paura di un colpo americano che decapiti il regime castrista, ma nelle ultime ore a farsi sentire è una popolazione allo stremo, fiaccata da mesi di crisi economica, energetica e alimentare. Nella notte del 14 marzo alcuni manifestanti esasperati hanno preso d'assalto la sede del Partito comunista a Morón, nella provincia di Ciego de Ávila. Sui social sono comparsi i primi video che mostrano un gruppo entrare in un edificio, portare in strada mobili, quadri e materiale di propaganda e bruciarli in un grande falò tra slogan proteste contro l'esecutivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Assalti ai partiti e proteste nella notte, si accende il fronte di Cuba: cosa succede

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Reggo ad assalti turno 1 , esplosione mina compresa, poi muovendo AP HILL nella zona di Richmond riesco a coprire i punti vittoria anche in questa zona. Gran bella partita con il caro amico Manuel x.com