Il 14 marzo, gli ascolti televisivi mostrano che Sanremo Top ha superato in ascolti il concerto in replica di Sal Da Vinci. Nel pomeriggio, Verissimo ha registrato un calo di ascolti, pur mantenendo la leadership nella fascia oraria. I dati evidenziano una preferenza del pubblico per il programma dedicato al festival, mentre il talk show ha visto una diminuzione di spettatori.

I dati degli ascolti tv del 14 marzo assegnano la vittoria a Sanremo Top. Nel pomeriggio Verissimo vince ma registra un calo Gliascolti tvdel 14 marzo assegnano la vittoria aSanremo Top, sebbene registri un calo rispetto alla settimana scorsa, con una concorrenza anche più debole. Infatti a sfidarlo c’era il concerto in replica diSal Da Vinci.Si è anche registrata un’anomalia televisiva: è stato mandato in onda sia su Rai 1 sia su Canale 5 l’artista che cantavaRossetto e caffènello stesso momento. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, Sanremo Top vince sul concerto (in replica) di Sal Da Vinci

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