Ascolti tv sabato 14 marzo | Sanremo Top Sal Da Vinci – Stasera che sera

Da tpi.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 14 marzo 2026, i dati degli ascolti televisivi hanno mostrato che su Rai 1 è stato trasmesso Sanremo Top, mentre su altre reti sono andati in onda programmi come Sal Da Vinci – Stasera che sera. I numeri di ascolto e lo share dei diversi programmi permettono di capire quale sia stato il più seguito nella serata di ieri.

Ascolti tv sabato 14 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, sabato 14 marzo   2026? Su Rai 1 è andato in onda Sanremo Top. Su Rai 3 The Whale. Su Rete 4 Altrimenti ci arrabbiamo. Su Canale 5 Sal Da Vinci – Stasera che sera. Su Italia 1 Tata Matilda e il grande botto. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 14 marzo  2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 14 marzo 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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