Ascolti tv sabato 14 marzo | Sanremo Top Sal Da Vinci – Stasera che sera

Sabato 14 marzo 2026, i dati degli ascolti televisivi hanno mostrato che su Rai 1 è stato trasmesso Sanremo Top, mentre su altre reti sono andati in onda programmi come Sal Da Vinci – Stasera che sera. I numeri di ascolto e lo share dei diversi programmi permettono di capire quale sia stato il più seguito nella serata di ieri.

Ascolti tv sabato 14 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 14 marzo 2026? Su Rai 1 è andato in onda Sanremo Top. Su Rai 3 The Whale. Su Rete 4 Altrimenti ci arrabbiamo. Su Canale 5 Sal Da Vinci – Stasera che sera. Su Italia 1 Tata Matilda e il grande botto. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 14 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 14 marzo 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv sabato 14 marzo: Sanremo Top, Sal Da Vinci – Stasera che sera Articoli correlati Sal Da Vinci – Stasera che sera!, pagelle del 14 marzo: Renato Zero è immenso (10), il duetto padre-figlio emoziona (9)Reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì, Sal Da Vinci conquista la prima serata di Canale 5 grazie a Stasera che... Sal Da Vinci – Stasera…che sera!, oggi in tv il concerto evento(Adnkronos) – Oggi, sabato 14 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda la riproposizione di 'Sal Da Vinci – Stasera. Approfondimenti e contenuti su Ascolti tv sabato 14 marzo Sanremo Top... Temi più discussi: Ascolti tv, C’è posta per te di De Filippi batte Sanremo top di Conti. De Martino supera Scotti; C’è posta per te rischia la chiusura anticipata, Sal Da Vinci rimpiazza Maria De Filippi: la nuova programmazione; Ascolti tv ieri sabato 7 marzo chi ha vinto tra Sanremo Top, C'è Posta per Te e In altre parole; 'Sanremo Top' oggi 14 marzo, le anticipazioni del secondo appuntamento. Ascolti tv sabato 14 marzo: Sanremo Top, Sal Da Vinci – Stasera che seraAscolti tv 14 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Sanremo Top 2026, secondo appuntamento su Rai1 con Carlo Conti: ospiti ed anticipazioniTorna Sanremo Top 2026, stasera 14 marzo, con il secondo appuntamento in prima serata su Rai1: ospiti e scaletta ... superguidatv.it Ho una lacrima che sta scendendo dal mio occhio”. Patty Pravo, ospite a Sanremo Top, è stata protagonista di un siparietto che ha fatto sorridere tutti in studio. Appena salita sul palco, ha detto a Carlo Conti di avere gli occhi lucidi. Subito le viene passato un f facebook Sanremo Top, scaletta: chi canta nella festa d'addio di Carlo Conti al Festival (ordine e orario) x.com