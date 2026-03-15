Ascolti TV | Sabato 14 Marzo 2026

Ieri sera, sabato 14 marzo 2026, su Rai1 è andato in onda Sanremo Top, che ha attirato circa 1.000.000 di spettatori, rappresentando una percentuale di share ancora da comunicare. La trasmissione ha coinvolto un pubblico vario e ha mantenuto alta l’attenzione durante la sua messa in onda. I dati di ascolto sono stati raccolti per tutta la durata dello spettacolo.

Nella serata di ieri, sabato 14 marzo 2026, su Rai1 Sanremo Top intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Canale5 la replica del concerto di Sal Da Vinci Stasera. che Sera! incolla davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 The Whale raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 .altrimenti ci arrabbiamo! totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista.000 spettatori con il % nella prima parte e.000 spettatori con il % nella seconda parte chiamata In Altre Parole. Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti sigla. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 14 Marzo 2026 Articoli correlati Ascolti tv sabato 14 marzo: Sanremo Top, Sal Da Vinci – Stasera che seraAscolti tv sabato 14 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 14... Ascolti TV | Sabato 14 Febbraio 2026Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Io sono Farah Finale - Canale 5 Una raccolta di contenuti su Ascolti TV Sabato 14 Marzo 2026 Temi più discussi: Ascolti tv ieri sera sabato 7 marzo: chiude forte C’è posta per te; Ascolti tv, C’è posta per te di De Filippi batte Sanremo top di Conti. De Martino supera Scotti; Ascolti tv ieri sabato 7 marzo chi ha vinto tra Sanremo Top, C'è Posta per Te e In altre parole; Ascolti tv 13 marzo, chi ha vinto tra The Voice Generations e Io Sono Farah. Scotti sopra De Martino. Ascolti tv sabato 14 marzo: Sanremo Top, Sal Da Vinci – Stasera che seraAscolti tv 14 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv ieri sera sabato 14 febbraio: The Voice Kids batte Maria De Filippi, successo storico per Antonella ClericiAntonella Clerici con il suo The Voice Kids batte nettamente C'è posta per te detronizzando Maria De Filippi, tutti i dati auditel di San Valentino. libero.it La decisione di Mediaset per battere Stefano De Martino agli ascolti https://fanpa.ge/CYcpj facebook ‘CANZONE ESTIVA’ ottiene 183.712 ascolti non filtrati su #Spotify nel suo primo giorno #Annalisa #CanzoneEstiva x.com