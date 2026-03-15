Ascolti tv del 14 marzo è sfida aperta tra Carlo Conti e Sal Da Vinci

Il 14 marzo, la televisione italiana ha visto una serata di battaglia tra due grandi protagonisti: Carlo Conti e Sal Da Vinci. Su Rai e Mediaset sono andate in onda trasmissioni musicali, creando un confronto diretto tra i due artisti e le rispettive reti. La serata ha coinvolto diversi programmi, con ascolti che hanno fatto discutere. La sfida tra i due ha acceso il dibattito tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Un’altra serata che porta con sé una sfida accesa: sabato 14 marzo Rai e Mediaset hanno guerreggiato a colpi di musica. Da un lato Rai1 ha proposto il secondo appuntamento di Sanremo Top, speciale di Carlo Conti che ha visto esibirsi i trenta Big in gara a Sanremo 2026, per far riascoltare al pubblico le canzoni protagoniste della 76esima edizione della kermesse musicale. Canale5 invece, dopo aver salutato con due settimane di anticipo rispetto al calendario previsto C’è posta per te, ha mandato in onda il concerto di Sal Da Vinci, Stasera che sera!, per celebrare i 40 anni di carriera dell’artista. Una serata evento con tanti ospiti e amici del cantante, nella splendida cornice di piazza del Plebiscito a Napoli. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 14 marzo, è sfida aperta tra Carlo Conti e Sal Da Vinci Articoli correlati Ascolti tv sabato 14 marzo: Sanremo Top, Sal Da Vinci – Stasera che seraAscolti tv sabato 14 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 14... Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel della finale vinta da Sal Da Vinci, Carlo Conti va al 68,6% di shareCarlo Conti non riesce a battere se stesso neanche nella serata finale di Sanremo 2026 di sabato 28 febbraio. Contenuti e approfondimenti su Carlo Conti Temi più discussi: C’è posta per te rischia la chiusura anticipata, Sal Da Vinci rimpiazza Maria De Filippi: la nuova programmazione; Sanremo Top, torna il programma post festival del sabato sera condotto da Carlo Conti; 'Sanremo Top' oggi 14 marzo, le anticipazioni del secondo appuntamento; Con Sanremo Top tornano stasera in tv i big del Festival e tutta la band di Carlo Conti. Per sempre Sanremo Top: Sal Da Vinci fa il bis e torna ospite di Carlo Conti stasera su Rai 1Dopo il primo appuntamento di sabato 7 marzo, seconda tranche degli artisti che hanno animato l’ultima edizione della manifestazione ... repubblica.it Ascolti Tv Sanremo 2026 con dati Auditel e share della seconda serata, Carlo Conti perde 5 punti di shareCarlo Conti perde oltre 5 punti di share rispetto all'anno scorso: la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 è un passo indietro notevole ... virgilio.it Quando parte la musica e sul palco succede la magia Io e Carlo Conti che balliamo insieme… e niente, ormai è ufficiale: tu mi piaci Tra risate, ritmo e un po’ di follia, dimmi la verità… ti unisci anche tu al ballo #TuMiPiaci #Sayf #CarloConti #sanrem facebook Sanremo Top, scaletta: chi canta nella festa d'addio di Carlo Conti al Festival (ordine e orario) x.com