Ascolti TV 15 Marzo 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel della prima serata di domenica 15 marzo 2026 sono stati ufficialmente pubblicati. La serata ha visto diverse trasmissioni televisive competere tra loro, con risultati che sono stati raccolti e resi disponibili. La rilevazione è stata condotta secondo le consuete modalità, offrendo un quadro dettagliato degli ascolti registrati nelle ore serali di ieri.

Ascolti TV 15 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri domenica 15 Marzo 2026. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Domenica 15 Marzo 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 15 Marzo 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Domenica 15 Marzo 2026. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla . 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 15 Marzo 2026: i dati Auditel della prima serata Articoli correlati Ascolti TV 1 Marzo 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 1 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri domenica 1 Marzo 2026. Ascolti TV 2 Marzo 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 2 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri lunedì 2 Marzo 2026. DE MARTINO UMILIA TUTTI Il Sorpasso Storico che Nessuno si Aspettava! Una raccolta di contenuti su Auditel della Temi più discussi: Ascolti TV 5 marzo 2026, chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Quo Vado: i dati di Gerry Scotti e Stefano De Martino; Ascolti tv ieri (12 marzo): Raoul Bova non sbaglia, Belén rinasce dopo il flop, sfida all'ultimo sangue tra De Martino e Gerry Scotti; Ascolti tv ieri giovedì 5 marzo chi ha vinto tra Don Matteo, Zalone, Masterchef, Ore 14, Del Debbio e Formigli; Ascolti TV ieri sera, 12 marzo 2026: chi ha vinto tra Don Matteo e Forbidden Fruit?. Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 14 marzo...0Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 14 marzo 2026? Ecco i dati Auditel ... superguidatv.it Ascolti tv sabato 14 marzo: Sanremo Top, Sal Da Vinci – Stasera che seraAscolti tv 14 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it