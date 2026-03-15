ASCOLTI TV 14 MARZO 2026 | LA REPLICA DI STASERA CHE SERA SANREMO TOP IN ALTRE PAROLE

Il 14 marzo 2026, gli ascolti televisivi hanno visto la seconda e ultima puntata di Sanremo Top e la replica di Sal Da Vinci con Stasera Che Sera. I dati di ascolto sono stati raccolti e diffusi riguardo queste trasmissioni trasmesse sabato sera, evidenziando le performance di pubblico delle diverse programmazioni andate in onda.

ASCOLTI TV 14 MARZO 2026 • SABATO •. Gli ascolti tv di sabato 14 marzo 2026 con la seconda ed ultima puntata di Sanremo Top e la replica di Sal Da Vinci: Stasera Che Sera! Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Settegiorni Parlamento – x Tg1 – x UnoMattina in Famiglia – x Buongiorno Benessere – x Linea Verde Illumina Sport e Salute – x Linea Verde Start – x Linea Verde Italia – x Tg1 – x Bar Centrale – x Passaggio a Nord-Ovest – x A Sua Immagine – x + x Tg1 – x Ciao Maschio – x Ciao Maschio – x L’Eredità Weekend – x L’Eredità Weekend – x Tg1 – x Affari Tuoi + Pres. Sanremo Top (21:45) – x + x Sanremo Top (21:55) – x TC – x G – x O – x Sanremo Top – x I Vinili di. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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