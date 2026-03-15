Ascoli | Sardo ribalta il 0-1 e salva la corsa playoff

L’Atletico Ascoli ha affrontato l’Unipomezia in una partita decisiva, ribaltando il risultato di 0-1 e portando a casa un punto importante. La squadra ha conquistato la vittoria sul campo, mantenendo aperta la possibilità di accedere ai playoff. La partita si è conclusa con il risultato finale che ha premiato gli sforzi dell’Ascoli.

L’Atletico Ascoli ha strappato un punto prezioso contro l’Unipomezia, vincendo la partita sul campo e mantenendo viva la corsa per i playoff. Mattia Sardo è stato il protagonista assoluto, siglando il pareggio nel secondo tempo dopo aver subito un gol iniziale di Denis Manu. La sfida si è svolta con intensità costante: i padroni di casa hanno aperto le marcature al quarto minuto grazie a un colpo di testa vincente su calcio d’angolo battuto da Binaco. La reazione degli ospiti è stata immediata e decisa, con una pressione continua che ha portato al raddoppio della tensione ma non del punteggio avversario. L’arbitro Lorenzo Nencioli ha diretto l’incontro, gestendo anche diverse ammonizioni ai difensori Nonni, D’Alessandro, Forgione, Vechiarello e Amadio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli: Sardo ribalta il 0-1 e salva la corsa playoff Articoli correlati Sardo carica l’Atletico Ascoli: "Stiamo crescendo, ambiente compatto"Ancora qualche giorno di vacanza poi l’Atletico Ascoli tornerà al lavoro visto che domenica 4 gennaio si ripartirà con la prima giornata di ritorno... Leggi anche: L’Ascoli si prende un tempo, poi ribalta il Bra Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ascoli Sardo ribalta il 0 1 e salva la... Argomenti discussi: Atletico Ascoli, dopo la sosta ricomincia in trasferta con l’Unipomezia. Il Chieti dura pochi minuti, l’Atletico Ascoli ribalta in scioltezzaSERIE D - Segna Monsif scippando l'impostazione avversaria, i bianconeri però sono in palla e calano il tris Terzo bottino pieno nelle ultime quattro gare per l’Atletico Ascoli che trasloca per una do ... youtvrs.it L’Atletico Ascoli supera 3-1 il Chieti al Don Mauro BartoliniASCOLI PICENO. L’ Atletico Ascoli non si ferma più e dà continuità al suo ottimo momento di forma. Allo stadio Don Mauro Bartolini, i bianconeri superano 3-1 il Chieti di Francesco Del Zotti, al termi ... lanuovariviera.it