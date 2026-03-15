Ascoli | 1.200 tifosi in trasferta verso Gubbio

Da ameve.eu 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani alle 14:30 allo stadio Barbetti di Gubbio si terrà la partita tra la squadra di casa e l’Ascoli Picchio. Circa 1.200 tifosi dell’Ascoli si sposteranno in trasferta per assistere alla sfida. La formazione umbra arriva da una serie di risultati favorevoli e cercherà di sfruttare il suo vantaggio casalingo contro gli avversari.

Domani pomeriggio, alle 14:30 allo stadio Barbetti di Gubbio, l’Ascoli Picchio cercherà di trasformare la sua striscia positiva in punti concreti contro una formazione umbra in forma. Con cinque vittorie consecutive e nove risultati utili di fila, i bianconeri si presentano come protagonisti assoluti del campionato, inseguendo da quattro lunghezze la capolista Arezzo. L’entusiasmo della tifoseria è tangibile: il settore ospiti è andato sold out in poche ore, con 1.175 biglietti venduti e quasi 1.200 sostenitori pronti a seguire la squadra in trasferta. Tuttavia, la sfida non sarà agevole; il Gubbio, allenato dall’ex tecnico Domenico Di Carlo, sta vivendo un ottimo momento sportivo ed è pienamente coinvolto nella corsa ai playoff, avendo già ottenuto un pari all’andata al Del Duca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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