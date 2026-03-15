Ascea ricorda Ferdinando Tomei | cerimonia in piazza con le Vespe

Questa mattina ad Ascea Marina si è tenuta una cerimonia in piazza per ricordare Ferdinando Tomei. L’evento ha fatto parte della tappa del Campionato Invernale Area Sud Italia di regolarità Vespa, valida anche per il Campionato Regionale Campania 2026. La manifestazione ha visto la partecipazione di appassionati e ciclisti in sella alle Vespa. La cerimonia si è svolta con la presenza di numerosi spettatori e partecipanti.

Questa mattina, ad Ascea Marina, è stato ricordano Ferdinando Tomei, in occasione della tappa del Campionato Invernale Area Sud Italia di regolarità Vespa (valida anche per il Campionato Regionale Campania 2026). Ferdinando, originario di Casal Velino ma residente con la famiglia ad Ascea dove. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Strage di via Mariti: Firenze ricorda le vittime con una cerimonia ufficialeFIRENZE – A due anni di stanza dalla strage di via Mariti – 16 febbraio 2024 – Il Comune di Firenze ha ricordato le cinque vittime con una cerimonia... Leggi anche: Modena ricorda la prima sfilata pubblica del Tricolore del 1797, cerimonia in Piazza Roma