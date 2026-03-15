Artinfiore illumina la festa del mandorlo | eccellenze gastronomiche e artigianato in mostra

Agrigento ha ospitato l'evento “ArtinFiore” nel chiostro del teatro Pirandello, dove sono state esposte eccellenze gastronomiche e artigianato. L’iniziativa ha visto la partecipazione di produttori locali e artigiani, che hanno presentato le loro creazioni. La manifestazione ha attirato visitatori interessati a scoprire le specialità del territorio e le opere di artigianato tradizionale.

Agrigento ha ospitato l'evento “ArtinFiore”. La kermesse si è svolta nel chiostro del teatro Pirandello. L'iniziativa è nata dalla collaborazione tra l'associazione "Salvatore Schifano" e la Cna. Molti professionisti hanno mostrato il loro talento al pubblico. Gabriele Di Stefano e Diego Lo Verme hanno preparato dolci tipici. Giovanni Chianetta e Lillo Defraia hanno illustrato le ricette locali. Anna Maria La Rosa e Concetta Marino hanno partecipato ai cooking show. Erano presenti anche Antonella Chiona e Gabriella Lofaso. Marco Gramaglia, Angelo Gallo e Lucina Giannino Rinaldi hanno esibito il loro saper fare. I visitatori hanno gustato colombe e agnelli pasquali alla mandorla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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