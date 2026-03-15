Arsenal-Leverkusen Champions League 17-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici C’è Trossard nei Gunners che ripartono dall’1 a 1 della BayArena
Stasera alle 21:00 si gioca la sfida di ritorno tra Arsenal e Leverkusen in Champions League, con le formazioni ufficiali già annunciate. I Gunners ripartono dall’1-1 dell’andata in Germania e cercano di passare il turno davanti al proprio pubblico. Trossard è tra i titolari dell’Arsenal, mentre il Leverkusen punta a sfruttare l’inerzia della gara precedente.
Il pareggio della gara d’andata permette al Leverkusen di andare in casa dell’Arsenal con qualche chance in più per conquistare i quarti di finale di Champions League. I gunners nel frattempo allungano in campionato in un turno in cui il Manchester City ha riposato e si portano a +9 sui citizens, sempre più vicini ad un titolo atteso da oltre 20 anni. Il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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