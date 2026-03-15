Domani sera alle 21, l'Arsenal riceve il Leverkusen nella partita di ritorno degli ottavi di Champions League. Dopo il pareggio per 1-1 nella gara di andata, i tedeschi cercano di sfruttare il fattore campo per avanzare ai quarti di finale. Tra le formazioni ci sono Trossard per i Gunners, mentre il risultato dell’andata ha aperto nuove possibilità per entrambe le squadre.

Il pareggio della gara d’andata permette al Leverkusen di andare in casa dell’Arsenal con qualche chance in più per conquistare i quarti di finale di Champions League. I gunners nel frattempo allungano in campionato in un turno in cui il Manchester City ha riposato e si portano a +9 sui citizens, sempre più vicini ad un titolo atteso da oltre 20 anni. Il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arsenal-Leverkusen (Champions League, 17-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. C’è Trossard nei Gunners che ripartono dall’1 a 1 della BayArena

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