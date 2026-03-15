Mercoledì sera alle 21:00 si gioca la partita di ritorno tra Arsenal e Leverkusen nella fase a eliminazione diretta della Champions League. La sfida si tiene in Inghilterra, dopo il pareggio nella gara di andata che lascia aperte le possibilità di passaggio del turno per entrambe le squadre. Sono state comunicate le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker per questa partita.

Il pareggio della gara d’andata permette al Leverkusen di andare in casa dell’Arsenal con qualche chance in più per conquistare i quarti di finale di Champions League. I gunners nel frattempo allungano in campionato in un turno in cui il Manchester City ha riposato e si portano a +9 sui citizens, sempre più vicini ad un titolo atteso da oltre 20 anni. Il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arsenal-Leverkusen (Champions League, 17-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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