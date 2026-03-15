arriva il tavolo permanente per il futuro delle scuole

È stato istituito un tavolo permanente dedicato al futuro delle scuole a Gualdo Tadino. La decisione riguarda la disponibilità e il miglioramento degli edifici scolastici per garantire un ambiente adeguato alle esigenze educative. L’obiettivo è affrontare le questioni legate alle strutture scolastiche in modo continuativo e strutturato. La creazione di questo tavolo mira a coordinare le iniziative e le risorse a livello locale.

GUALDO TADINO – La disponibilità di edifici scolastici adeguati per il futuro delle scuole gualdesi è stato il tema sul quale si sono confrontate le forze politiche, culturali, educative, tecniche che hanno partecipato alla seduta dedicata del Consiglio comunale aperto ai cittadini, presieduto da Flavia Guidubaldi (nella foto). E che si è concluso con l’approvazione a maggiornza di un ordine del giorno con l’invito all’amministrazione comunale ad attivare un tavolo permanente di confronto tra mondo della scuola e istituzioni. Ampio il dibattito, dopo l’introduzione del sindaco Massimiliano Presciutti, che ha sottolineato le prospettive connesse al cosiddetto " inverno demografico ", col preoccupante calo delle nascite: nel corso del 2025 sono nati soltanto 51 bambini nelle famiglie residenti nel territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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